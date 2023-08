I carabinieri di Castello di Cisterna sono intervenuti la scorsa notte, verso le 3, a via Madonnelle a Castello di Cisterna per un’auto in fiamme. Il veicolo è risultato senza assicurazione.

L'incendio, poi domato, aveva provocato la rottura dei vetri di due finestre dell'appartamento del piano rialzato del civico 7 di via Madonnelle. Indagini in corso da parte dei Carabinieri.