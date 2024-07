Auto travolta dalle fiamme a pochi metri dalla caserma dei carabinieri

Poco dopo le 21.30 di ieri un'automobile è stata travolta dalle fiamme in via Gemito a pochi metri dalla caserma dei carabinieri del Vomero. In quel momento transitavano molte auto, essendo la zona ad alto concentramento di movida del sabato sera.

I militari dell'arma sono stati i primi a intervenire, bloccando il traffico veicolare e mettendo in sicurezza l'area. In particolare un carabiniere è intervenuto tentando di spegnere le fiamme, ma invano, uno scoppio nella vettura ha ridato vigore all'incendio e la situazione è apparsa fuori controllo. Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco che sono finalmente riusciti con non poca fatica a spegnere il rogo.

Traffico in tilt in particolare tra via Ribera, via Cilea, via Caldieri per molte ore, nonostante l'arrivo anche della polizia municipale.