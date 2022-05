Auto in fiamme nel cuore della notte: indagini in corso

Attimi di terrore, questa notte, in via Galileo Ferraris per un'auto andata in fiamme. Poco dopo l'una, i Carabinieri e Vigili del Fuoco sono intervenuti nella nota strada napoletana per la segnalazione di una vettura in fiamme. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno subito messo l'area in sicurezza e spento le fiamme.

Non è ancora chiaro cosa abbia innescato le fiamme che, poi, hanno divorato l'auto - una Peugeot 2008 - andata completamente distrutta. Dopo i rilievi del caso e la rimozione del veicolo la zona è tornata accessibile. Sul fatto indagano i Carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto.