I carabinieri della compagnia di Bagnoli alle 00.30 di oggi sono intervenuti in via Pietro Jacopo de Gennaro 3 per la segnalazione di un incendio.

Aveva preso fuoco, per cause in corso di accertamento, un'auto marca Fiat.

Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco.

Indagini sono attualmente in corso da parte dei carabinieri della locale stazione.