Ieri in tarda serata i carabinieri della stazione di Sant’Anastasia e quelli della sezione operativa di Castello Di Cisterna sono intervenuti in via Cittadella a San Vitaliano per l’incendio di un’auto.

Si tratta di una Fiat Panda intestata ad una 48enne incensurata del posto. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Non si esclude ipotesi dolosa