Quattro auto in fiamme nella notte: ipotesi incendio doloso

Spaventoso episodio ieri sera in via Cardano a Portici dove, intorno alle 23, diverse auto sono andate in fiamme.

L'incendio ha del tutto divorato due vetture ferme in un'area di sosta, danneggiandone altre due che erano lì vicino.

Sul posto si sono recati agenti del commissariato Portici-Ercolano e i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo.

Si indaga sull'origine dell'incendio, che pare essere dolosa.