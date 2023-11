Auto ferma al semaforo prende fuoco: traffico in tilt al Vomero

Un'auto ha preso fuoco poco dopo le 10 di questa mattina nel quartiere Vomero. Il veicolo era fermo al semaforo tra via Saverio Altamura e via Simone Martini, quando l'autista ha visto una fiammata nel motore.

Alla vista delle fiamme si è subito allontanato e non risulta ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e le forze dell'ordine che hanno chiuso un ampio tratto di strada. Disagi per gli automobilisti in transito per il traffico intenso.