Auto distrutta dalle fiamme nella notte

Prima dell'alba, intorno alle 3, i carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata sono intervenuti in Via Settetermini per un’auto in fiamme. Si tratta di una Fiat Grande Punto, intestata ad una residente del posto già nota alle forze dell'ordine.

L’auto è andata completamente distrutta ma per il momento non è chiaro come sia scoppiato il rogo. Fiamme spente da Vigili del Fuoco di Ponticelli.

Indagini in corso dei Carabinieri per chiarire la dinamica.