Auto di soccorso medico in fiamme sulla Statale

Stanotte intorno alle 2 i carabinieri della tenenza di Cercola sono intervenuti sulla Statale 162 km 9/0 dove per cause in corso di accertamento un incendio aveva completamente distrutto un’auto di soccorso medico, questa di proprietà della misericordia di Pollena Trocchia.

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri.