Questa notte verso le 4 i Carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti a via del cassano nel quartiere Secondigliano. Per cause ancora in corso di accertamento una fiat 500 aveva preso fuoco.

Le fiamme – domate dai vigili del fuoco – hanno distrutto completamente l’auto e sono in corso indagini da parte dei carabinieri per individuare il proprietario