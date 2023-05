In fiamme un'auto, distrutto anche uno scooter parcheggiato nelle vicinanze

La scorsa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in Vico 2 Portapiccola a Montecalvario per un’auto in fiamme. Si tratta di una Lancia Delta a noleggio in uso ad un residente, distrutta completamente dalle fiamme.

L’incendio, spento dai pompieri, ha danneggiato anche un piaggio Beverly parcheggiato accanto.

Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice evento.