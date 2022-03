Incendio a via Domenico Fontana: a fuoco un'auto e diversi scooter

Questa notte a via Domenico Fontana nel quartiere Arenella un incendio per cause verosimilmente accidentali ha danneggiato una Fiat punto e coinvolto altri cinque o sei scooter lì parcheggiati.

Carabinieri e vigili del fuoco sul posto. Dopo aver domato le fiamme, i pompieri proveranno a capire le cause del rogo. Le indagini sono affidate ai militari dell'Arma.