Auto in fiamme nella notte: l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri

Questa notte, intorno alle 1.30 circa, i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano sono intervenuti in via Emanuele Gianturco per l’incendio di una Peugeot 206, intestata ad un incensurato del posto.

Le fiamme sono state estinte dai vigili del fuoco di Ponticelli.

Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Non si escludono cause accidentali.