Auto a fuoco nella notte: indagini in corso

Intervento dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri per l'incendio di un'auto stanotte a Roccarainola, in provincia di Napoli. L'incendio è divampato poco prima delle quattro in via Marconi.

L'auto è risultata di proprietà di un 37enne del posto incensurato. Non ci sono feriti. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e la matrice dell'incendio. Non si esclude la pista dolosa.