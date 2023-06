La scorsa notte i carabinieri, a Lettere, sono intervenuti nel parcheggio di un ristorante in via San Nicola al Castello per l’incendio di un’auto.

In fiamme era andata una Fiat Tipo, intestata a un operaio incensurato di Cercola. L’incendio, domato dai vigili del fuoco, ha completamente distrutto il veicolo.

Indagini in corso per chiarire dinamica ed eventuale matrice.