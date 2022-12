Nella notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in viale Traiano, all'altezza civico 123 per un’auto in fiamme. Si tratta di una Fiat 500, utilizzata da un 53enne del posto già nota alle forze dell’ordine.

Fiamme estinte dai vigili del fuoco. Indagini dei carabinieri per chiarire dinamica e matrice evento. Non si esclude ipotesi dolosa.