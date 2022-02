Auto in fiamme nel piazzale della stazione: indagini in corso

A Ercolano poco prima della mezzanotte i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti in piazzale stazione Ercolano Scavi dove per cause ancora in corso di accertamento un incendio ha completamente distrutto un’auto lì parcheggiata.

Danneggiata anche un’altra auto che era accanto a quella distrutta. Fiamme domate dai Vigili del fuoco di Torre del Greco. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Ercolano.