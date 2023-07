A fuoco auto nella notte: coinvolta anche un'altra vettura parcheggiata vicino

Questa notte i carabinieri della stazione di San Giorgio A Cremano sono intervenuti in via Picenna 21 per l’incendio di una Citroen C3, in uso ad una donna del posto.

Le fiamme hanno danneggiato anche la parte posteriore di una Fiat Panda parcheggiata poco distante. Incendio domato dai vigili del fuoco.

Indagini per chiarire dinamica, ipotesi più verosimile escluderebbe azione dolosa.