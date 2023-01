Ancora veicoli in fiamme nel cuore della città: è emergenza

Ancora veicoli incendiati per le strade di Napoli. Poco prima dell’una i Carabinieri della Stazione Napoli- San Giuseppe sono intervenuti in Piazza Cavour per l’incendio di un furgone. Le fiamme domate dai Vigili del fuoco, hanno distrutto totalmente il veicolo. Indagini in corso da parte dei Carabinieri che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza presenti in zona.

Inoltre, poco dopo le 2 i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in Via Col. Carlo Lahalle per l’incendio di un’auto. Le fiamme domate dai Vigili del fuoco hanno distrutto parzialmente la Opel Karl. Un altro veicolo posto nelle immediate vicinanze è stato lievemente danneggiato. Indagini in corso da parte dei Carabinieri.