Distrutte in un maxi incendio quattro auto nella notte

Poco dopo l’una di notte a Gragnano i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti a via Giovanni Pascoli 6 per un incendio. Per cause ancora in corso di accertamento le fiamme avevano danneggiato quattro auto:

1 Fiat 500;

1 Fiat Panda;

1 Renault kangoo;

1 Renault Clio.

L’incendio, domato dai vigili del fuoco, ha distrutto totalmente le prime due auto e annerito le pareti del condominio. Nessun ferito. Indagini in corso da parte dei Carabinieri.