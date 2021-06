Auto a gas prende fuoco improvvisamente: paura in strada

Attimi di terrore, ieri pomeriggio, a Frattamaggiore, dove un'auto è andata in fiamme improvvisamente. Il veicolo, alla cui guida vi era una donna, ha preso improvvisamente fuoco mentre stava transitando in via Vittorio Emanuele. Da una prima analisi, sembra che le fiamme siano state provocate da un corto circuito.

Grande paura per la donna al volante che è riuscita a scappare in tempo. La stessa, nella fuga, è riuscita ad avvertire i passanti accorsi che l'auto era a gas e che, quindi, rischiava di esplodere. Sul posto, però, sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme e evitato il peggio.