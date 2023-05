Sparano fuochi d'artificio e un'auto va in fiamme: le immagini fanno il giro del web - VIDEO

Paura la notte scorsa per i residenti di via San Donato nel quartiere napoletano di Pianura. Un’auto parcheggiata in strada ha preso fuoco. Fortunatamente non vi era nessuno a bordo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, allertati dai cittadini, che hanno domato l’incendio prima che potesse fare altri danni oltre a quelli alla vettura, del tutto carbonizzata.

Come è stato raccontato su diversi gruppi Facebook, e come molti hanno segnalato al deputato Borrelli, sembra che a dare origine al rogo sia stata una scintilla provocata da dei fuochi d’artificio.

“Abbiamo chiesto che si indaghi sull’origine dell’incendio” - ha commentato Borrelli- “Purtroppo Pianura, ma non solo, è uno dei quartieri napoletani maggiormente interessati dal fenomeno dei fuochi e dei botti selvaggi soprattutto nel periodo estivo. E’ una barbara tradizione che non soltanto rende insonni le notti dei residenti ma che provoca spesso numerosi incidenti. Questi giochi pirotecnici, se gestiti abusivamente da mani inesperte ed irresponsabili, rischiano di trasformarsi in ’giochi’ mortali.”.

“Da anni denunciamo e combattiamo questo fenomeno che ha causato anche la distruzione di una parte dell'oasi degli Astroni e continueremo a farlo fino quando prima i singoli Comuni e poi lo Stato non si decideranno ad intervenire in maniera dura e costante.”- ha concluso il deputato.