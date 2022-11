I carabinieri della stazione e del nucleo operativo radiomobile di Castellammare di Stabia sono intervenuti questa notte in Via Venezia per un’auto in fiamme, in uso ad un incensurato del posto.

L’incendio, spento dai vigili del fuoco, ha distrutto completamente la vettura.

Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.