Poco fa i carabinieri della stazione di Casoria sono intervenuti nella frazione di Arpino, a via F. Coppi all’altezza del civico 1, dove poco poco prima, per cause in corso di accertamento, aveva preso fuoco un’Alfa Romeo 147.

Le fiamme - domate dai vigili del fuoco - hanno danneggiato la parte anteriore dell’auto. I carabinieri hanno sequestrato l’Alfa, indagini in corso