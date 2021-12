Auto in fiamme nel centro cittadino: paura all'ora di pranzo - VIDEO

Paura a Casoria in via Principe Piemonte poco dopo le 13:30 di oggi. Un incendio ha interessato due auto in sosta. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito anche alcune esplosioni. Dal rogo si è alzata un'alta colonna di fumo che ha coperto tutto il centro cittadino, ma che era visibile anche dai comuni vicini.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme, e i Carabinieri che stanno indagando sulle cause dell'incendio. Da prime indiscrezioni sembra che il tutto sia partito da un guasto di una delle auto.