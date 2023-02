Incendio in un cortile privato: tre auto danneggiate

Intorno alle 4.30 a Caivano del 25 febbraio i Carabinieri della locale compagnia – allertati dal 112 – sono intervenuti a via Atellana 162 per un incendio in un cortile di un edificio privato.

Le fiamme – domate dai vigili de fuoco – danneggiavano 3 auto lì parcheggiate:

- Una bmw serie 3;

- Una lancia musa;

- Una fiat panda.

Le auto sono di proprietà di 3 persone incensurate. Indagini in corso da parte dei Carabinieri per chiarire dinamica.