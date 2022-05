Fiamme nel cuore di Napoli: in fumo due auto e la veranda di un bar

Via Duomo a Napoli si è svegliata tra le fiamme e le ceneri. Come alcuni cittadini e negozianti hanno segnalato al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, alcune autovetture sono state date alle fiamme. “Due auto carbonizzate e una veranda di un bar incendiata. Non si sa se l'esplosione e l'incendio siano stati dolosi o meno. È ipotizzabile una richiesta di racket andata a finire male”, racconta uno dei testimoni.

“Massima priorità su questa vicenda, le forze dell’ordine e la magistratura devono indagare. Se si tratta di racket bisogna andare a fondo e arrivare a degli arresti. Lo Stato deve allentare la morsa dei clan sulla città.”, hanno commentato Borrelli e il rappresentante dell'esecutivo cittadino del Sole che Ride Enzo Vasquez.