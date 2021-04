Auto in fiamme nella notte: indagini in corso

Auto in fiamme nella notte ad Afragola. Sul fatto indagano i Carabinieri di Casoria, intervenuti subito dopo la segnalazione del proprietario dell'autovettura. La macchina, poco dopo le 3, ha preso fuoco ed è andata distrutta. Dietro all'incendio sembra ci sia un tentativo di furto della marmitta.

Disperato il proprietario della vettura che sui social ha scritto: "Avete fatto prendere fuoco alla mia auto. I sacrifici che ho fatto per comprarmi la macchina. Ora come faccio senza la mia auto? Come vado a lavorare?".