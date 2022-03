Auto in fiamme a pochi passi da una scuola: attimi di terrore in strada - VIDEO

Paura ad Acerra dove, questa mattina, nei pressi di via Spinillo un’auto è stata colpita da un incendio. Le fiamme, come mostra il video di Sei di Acerra, divampate per cause in via di accertamento, hanno completamente avvolto il veicolo, a pochi passi da alcuni palazzi ed esercizi commerciali.

Attimi di timore per alcuni passanti e in particolare per alcuni studenti che stavano per entrare a scuola. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno domatoi le fiamme ed evitato il peggio. Il video dell'incendio è diventato subito virale anche sui social.