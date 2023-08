Auto in fiamme in autostrada: tre persone abbandonano il veicolo appena in tempo | VIDEO

L'incendio è avvenuto in mattinata sull'autostrada A16 Napoli-Canosa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco

Un'autovettura in transito sull'autostrada A 16, Napoli-Canosa, si è incendiata questa mattina all'altezza del km 29 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Avellino. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo anche in sicurezza l'area.

A bordo dell'auto tre persone provenienti da Napoli, i quali una volta vista la fuoriuscita di fumo e fiamme dal vano motore, sono riusciti ad abbandonare l'auto appena in tempo. Per loro, fortunatamente, nessuna conseguenza.

Rallentamenti del traffico si sono registrati durante le operazioni di spegnimento.

