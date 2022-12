Un forte boato, poi l'odore acre di qualcosa in fiamme e un'altissima colonna di denso fumo nero. Paura nel tardo pomeriggio di oggi a Melito, dove si è sviluppato un incendio dagli effetti visibili anche a notevole distanza.

Ad andare in fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, era stata in realtà una vettura, una 500 di colore bianco.