Incendio Arzano, Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte: fiamme non ancora spente|VIDEO

Vigili del Fuoco al lavoro per tutta la notte ad Arzano per contenere l'incendio scoppiato in via Caravaggio. Le operazioni sono difficili e al momento ancora non sono spente del tutto le fiamme, nonostante il lavoro incessante delle squadre dei Vigili del Fuoco, che si sono date il cambio questa mattina.

Ad andare a fuoco due depositi di articoli casalinghi presenti in strada. Paura per la presenza nelle vicinanze di una fabbrica di prodotti chimici. Evacuati due edifici vicini al luogo dell'incendio.

Sul posto anche gli uomini della Polizia locale coordinati dal dirigente Biagio Chiariello, per garantire la sicurezza dell'area. L'incendio non dovrebbe avere natura dolosa.