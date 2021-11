Incendio di Arzano: “Improbabile siano sempre roghi accidentali”

“Una serie impressionante di incendi sta funestando da tempo la Campania e in particolare la Terra dei Fuochi. Quello di stamattina ad Arzano, in un capannone di materiale plastico, con la colonna di fumo visibile anche a chilometri di distanza, è solo l’ultimo di una lunga e preoccupante serie di roghi. Non conosciamo le cause specifiche di questi incendi, ma sembra improbabile che la matrice sia sempre solo accidentale. L’unica cosa certa è che tanti cittadini sono costretti a respirare quest’aria sempre più inquinata in una zona sempre più avvelenata. C’è bisogno urgente di prendere provvedimenti per cercare di prevenire questa emergenza ambientale osservando rigorosamente tutti i protocolli anti incendio con un censimento dei capannoni con materiale a rischio”. Lo dichiara Michele Schiano di Visconti capogruppo regionale di Fratelli d’Italia.