Vasto incendio ad Arzano: operazioni ancora in corso, interviene l'Arpac

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del rogo che da questa mattina sta interessando due capannoni in via Torricelli ad Arzano. Incessante il lavoro dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area che da subito è stata coperta da un'alta colonna di fumo, visibile in più punti della provincia. Sul posto è intervenuta anche l'Arpac per stabilire possibili danni ambientali.

In campo anche Esercito e Arpac

Gli ultimi aggiornamenti arrivano dal Comandante della Polizia Municipale di Arzano, Biagio Chiariello. "Rispetto a questa mattina abbiamo ottenuto la collocazione, da parte dell'Arpac, di una colonnina per le rilevazioni delle eventuali diossine presenti nell'aria e un furgone mobile arrivato da Benevento. Li abbiamo collocati presso il Comando. In più sono arrivati i rinforzi dell'Esercito Italiano per aiutarci a chiudere le strade. Non possiamo ancora stabilire le responsabilità", ha detto a NapoliToday.

"Aspettiamo la conclusione delle operazioni di spegnimento e il fonogramma dei Vigili del Fuoco. Il sindaco ha emesso un'ordinamza di non praticabilità dell'area e di messa in sicurezza della stessa", ha continuato.

"Colpita area di 3mila metri quadrati"

Il Comandante Chiariello - che tra l'altro riveste la carica di referente per l'area nord nella lotta alla Terra dei Fuochi - ha spiegato: "Un primo capannone ha preso fuoco stamattina presto. Poi le fiamme si sono propagate andando ad investire anche il capannone adiacente che viene utilizzato per il riciclo della carta. L'area oggetto dell'incendio, in totale, è di circa 3mila metri quadrati. Non possiamo parlare di Terra dei Fuochi perché l'incendio non ha interessato dei rifiuti".