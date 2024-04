Casa in fiamme: all'interno trovate armi e munizioni

Armi, proprio in quel rudere che stava andando in fiamme. La scorsa notte, a Lettere, si era sviluppato un principio d'incendio in un'abitazione abbandonata in via Casale che ha richiesto l'intervento dei carabinieri.

Sul posto, durante le operazioni di messa in sicurezza effettuate insieme ai vigili del fuoco, gli operatori del 112 hanno trovato - in un’intercapedine - una pistola calibro 7,65 con all’interno un caricatore e 5 munizioni. E ancora: una pistola calibro 8 a salve con canna forata e priva di tappo rosso, 15 cartucce calibro 9x21, 3 cartucce 380.

Le indagini dei carabinieri proseguono con le armi che sono state sequestrate e che saranno sottoposte ad accertamenti balistici, con l'obiettivo di verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri crimini.