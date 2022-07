Appartamento in fiamme, due bambini bloccati all'interno: li salvano i vigili del fuoco

Paura oggi a due passi dal corso Vittorio Emanuele per l'incendio scoppiato in un appartamento. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio in via Suor Orsola, una traversa.

Due bambini erano rimasti bloccati nella casa, al quarto piano, che stava andando in fiamme. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono intervenuti con l'ausilio di autorespiratori e riusciti a trarli in salvo.

Non sono note al momento le cause del rogo. Sul posto due squadre di vigili del fuoco e polizia.