Appartamento in fiamme a Giugliano, dentro un uomo: l'intervento dei vigili del fuoco

Questo pomeriggio i carabinieri della stazione di Giugliano sono intervenuti in via Fortunata del Forno 38 per un incendio scoppiato in un’abitazione.

Le fiamme hanno interessato il soggiorno della casa e sono state domate dai vigili del fuoco. L’appartamento, abitato da un 50enne incensurato, è stato dichiarato successivamente inagibile.

Non ci sono per fortuna feriti. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della locale stazione per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto e accertare eventuali responsabilità.