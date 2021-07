Incendio all'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli: danni alla scalinata in legno

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e adesso si indaga per conoscere le cause

Un incendio è divampato all'interno dell'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli (Napoli). Le fiamme stanno interessando le gradinate in legno presenti all'interno del sito archeologico. Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco. Dopo diverso tempo dall'inizio dell'intervento le fiamme sono state domate dai pompieri. Adesso si procederà alla conta dei danni a quello che è uno dei più importanti reperti archeologici dell'area flegrea.

Non sono ancora note le cause dell'incendio e solo la relazione dei vigili del fuoco potrà provare a gettare le basi per le indagini. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, nemmeno quella dolosa.