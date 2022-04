Giovane perde la casa in un incendio: parte la gara di solidarietà

Incendio ad Anacapri, raccolti 27mila euro in poche ore per Lorenzo, che ha perso la casa. “Nella notte tra il 17 e 18 aprile a causa di un incendio Lorenzo ha perso la sua casa e ogni suo effetto personale”. Così scrivono gli amici del giovane di Anacapri che hanno subito avviato una raccolta fondi su GoFundMe che in poche ore è arrivata a 27mila euro.

“Lorenzo - scrive l’organizzatore, Marco Ferro - alle spalle ha già avuto tante disavventure, nonostante ciò si è fatto carico sempre di tutto gettando sempre il cuore oltre l’ostacolo. Purtroppo - aggiunge - stavolta si trova davanti una nuova sfida che da solo non può superare, per questo ha bisogno dell’aiuto di tutti per ricostruire interamente la sua casa e la sua vita”.

“Aiutiamolo tutti insieme per fargli tornare al più presto il suo mitico sorriso”, conclude Ferro. Le donazioni sono state oltre quattrocento, accompagnate da numerosi messaggi di sostegno