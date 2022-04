Incendio in un'agenzia immobiliare fa crollare una parete: l'allarme

Ieri mattina ad Acerra i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti a via Diaz 89 presso l’agenzia immobiliare Remax Trilogy dove un incendio, per cause ancora in corso di accertamento, aveva danneggiato il locale provocando il crollo di una parete in cartongesso.

Fiamme domate dai Vigili del fuoco. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Acerra.