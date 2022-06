Afragola, vasto incendio in un'attività commerciale

Un incendio di considerevoli proporzioni è divampato nel pomeriggio ad Afragola, in corso Pietro Nenni, Le fiamme si sono diffuse all'interno di un'attività commerciale. A darne notizia è il sindaco Antonio Pannone attraverso la sua pagina Facebook: "Incendio di vaste dimensioni in un’attività commerciale al piano terra di un edificio di corso Pietro Nenni. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che si stanno adoperando per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Sono in corso verifiche per quanto concerne la tenuta di una parte dei solai dell’edificio".