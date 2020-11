Rogo ad Acerra: l'intervento della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco

Un incendio si è sviluppato nella serata di sabato sul territorio di Acerra. E' quanto reso noto dal sindaco Raffaele Lettieri. Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenuti la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco.

"Continuiamo ad agire e ad affrontare tutte le emergenze che stiamo vivendo, in questo difficile momento per la salute di tutti. Questa sera un nuovo intervento dei volontari del Nucleo comunale di Protezione Civile per spegnere un altro rogo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco", scrive il sindaco Lettieri sulla sua pagina social.