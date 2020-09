A fuoco la collina dei Camaldoli, anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco in azione

Un vasto incendio è in corso da ore sulla collina dei Camaldoli. Le fiamme hanno avvolto chilometri quadrati di verde e un elicottero fa la spola, questa mattina, tra il mare - si immerge nei pressi di Nisida - e la collina, dove riversa il carico d'acqua per spegnere l'incendio. L'elicottero è all'opera da ore e vola sul quartiere di Bagnoli per poi dirigersi verso la collina. Impegnate squadre dei Vigili del Fuoco e Protezione Civile. L'incendio è in corso sul versante in direzione di Pianura ed è durato tutta la notte. Seguiranno aggiornamenti.

