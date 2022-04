Incendiato il manifesto in ricordo di Maurizio Cerrato

Ieri pomeriggio una gazzella della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata era impegnata in un servizio alto impatto disposto dalla compagnia locale. La pattuglia mentre stava percorrendo viale Raffaele Pastore ha notato che ignoti - non si sa quando - avevano incendiato parte di un manifesto affisso nel sottopasso dell’Autostrada A3. Sul manifesto l’effige di Maurizio Cerrato e la scritta “Giustizia per Maurizio”.

Lo scorso 7 aprile si è celebrata presso il Tribunale di Torre Annunziata l’udienza preliminare a carico dei quattro iindagati all’esito della quale tutti erano stati rinviati a giudizio per omicidio volontario aggravato