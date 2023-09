In fiamme un camioncino usato per le potature in villa comunale: "Città senza rispetto"

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno colpito un camioncino usato per la potatura in villa comunale. Sull'episodio è intervenuto anche l'assessore al verde del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada.

"Una città senza rispetto della cosa pubblica. Ogni giorno occorre affrontare continue emergenze che deviano la strada buona tracciata per far progredire migliorare l'assetto urbano e il verde pubblico di Napoli", ha detto.