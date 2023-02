Mezzi in fiamme a Napoli e nel vesuviano: gli interventi di carabinieri e vigili del fuoco

I carabinieri della compagnia di Poggioreale – allertati dal 112 – sono intervenuti alle 3.30 a Barra per un incendio di auto a via Cupa Rubinacci.

A prendere fuoco una vettura completamente distrutta dalle fiamme, che hanno danneggiato anche la parte anteriore di un'altra auto parcheggiata lì vicino.

L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

Domenica sera a Sant’Anastasia i militari della locale stazione sono intervenuti in via Luca Giordano per un incendio. Poco prima, per cause in corso di accertamento, un escavatore cingolato aveva preso fuoco. Il mezzo da cantiere era all’interno di un terreno destinato alla costruzione di un capannone.

Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Sull'accaduto sono in corso indagini dei carabinieri.