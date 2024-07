Doppio rogo al Vomero, i carabinieri aiutano i residenti a spegnere le fiamme

Doppio incendio al Vomero. Alle ore 17.30 sono infatti andati in fiamme diversi cassonetti dei rifiuti in due punti di via Alvino. i carabinieri arrivati sul posto, insieme a commercianti e residenti, si sono adoperati per domare le fiamme riempendo secchi di acqua e gettandoli nelle campane.

La scena è stata ripresa da diversi curiosi smartphone alla mano.

Dopo circa 15 minuti sono arrivati i vigili del fuoco che hanno completato l'opera, per uno dei due focolai già ultimata.

Vista la vicinanza dei due roghi, e visto che nei giorni scorsi era avvenuto qualcosa di simile, non è da escludere si trattasse di incendi dolosi.