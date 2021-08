Barche in fiamme al largo di Capri, interviene la Guardia Costiera

Weekend ancora una volta particolarmente impegnativo per la Guardia costiera. Tra gli eventi di maggior rilievo di quelli in cui è stata coinvolta, il soccorso prestato ai sei occupanti una imbarcazione da diporto, prima in fiamme e poi affondata, in area Punta Campanella, tutti tratti in salvo.

Altri due i principi di incendio, domati, sviluppatisi su altrettante unità: il primo nelle acque prospicienti Napoli, il secondo in quelle di Capri.

Diverse le sanzioni contestate in occasione dei numerosi controlli alle unità da diporto, questi per navigazione sottocosta o carenza di dotazioni di sicurezza, condotte contrarie alla norma ma anche alle generali regole di prudenza al cui rispetto gli utenti del mare sono costantemente sensibilizzati.

L’analisi dei principali interventi eseguiti conferma la necessità, per coloro che intraprendano la navigazione, di un attento controllo delle condizioni di mezzi e delle dotazioni di sicurezza al fine di poter meglio garantire la propria ed altrui incolumità.