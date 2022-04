Ore di fuoco e fiamme nel napoletano: danneggiate alcune auto, indagini in corso

Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Casoria sono intervenuti in corso Italia a Casavatore, dove un incendio ha danneggiato un'auto parcheggiata in strada ed utilizzata da una donna incensurata del posto.

Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco di Afragola. Sono in corso indagini dei carabinieri per accertare la causa del rogo e la dinamica.

Intorno alle 7 di questa mattina i carabinieri della stazione di Pozzuoli sono, invece, intervenuti in via Marco Aurelio per un’auto in fiamme, intestata ad una donna incensurata del posto.

Le fiamme hanno completamente distrutto il veicolo e sono state domate dai vigili del fuoco di Pozzuoli. Indagini in corso dei carabinieri per accertare causa e dinamica.