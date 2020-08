Inaugurato il nuovo ponte di Genova: "Ma Giovanni Battiloro aspetta giustizia"

"Giovanni Battiloro aspetta sia fatta giustizia per il suo omicidio. Il primo pensiero in questa giornata è per chi non c'è più, per le famiglie che aspettano giustizia, tutta l'Italia la pretende, perché quel ponte non doveva cadere e qualcuno dovrà pagare". Lo scrive su Facebook, nel giorno dell'inaugurazione del Ponte di Genova, Roberto Battiloro, papà del giovane videomaker che morì - con altre tre amici di Torre del Greco - nel crollo del ponte avvenuto il 14 agosto del 2018.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.